«Ее беременность — уже чудо»: новосибирские врачи помогли родить девушке с тяжелым пороком сердца

В перинатальном центре новосибирской облбольницы врачи помогли родить ребенка девушке с серьезным пороком сердца. Фото: Минздрав НСО

В перинатальном центре новосибирской облбольницы врачи помогли родить ребенка девушке с серьезным пороком сердца. В центр она попала в марте этого года — изначально обратившись в инфекционную больницу с отравлением.

— Инфекционисты заметили, что у пациентки немотивированно снижается уровень насыщения крови кислородом, — рассказывает завотделением патологии беременности Елена Хальзова. — Сделали ЭКГ, которая показала нарушения в работе сердца. Так будущая мама оказалась у нас в областной больнице, где кардиологи установили точный диагноз — тетрада Фалло.

Тетрада Фалло — это врожденный порок сердца, при котором венозная и артериальная кровь смешиваются и организму не хватает кислорода. Обычно таких больных оперируют в раннем детстве, иначе возникает большой риск умереть к подростковому возрасту. Девушке, попавшей в руки новосибирским медикам, было 24 года. Она приехала в Новосибирск из Средней Азии — документов у нее не было, и на учете у врача по беременности она не стояла.

Операцию пришлось проводить экстренно. Фото: Минздрав НСО

После постановки диагноза, врачи заранее готовились к сложным родам с кесаревым сечением. Планировалось, что в операции примут участие анестезиологи-реаниматологи НМИЦ имени Мешалкина.

Но за день до назначенной даты у плода резко ухудшился кровоток, кесарево сечение нужно было делать незамедлительно. Всю ответственность взяли на себя анестезиологи облбольницы, разработав посекундный план действий.

Провести сложнейшую операцию, ставшую первой в истории больницы, удалось успешно. На свет появился здоровый мальчик. Несколько дней назад маму и малыша выписали домой.

— Само по себе чудо, что женщина с этим пороком смогла дожить до такого возраста, выносить беременность и родить ребёнка. Было бы очень обидно, если бы это чудо вдруг оборвалось в самый прекрасный момент её жизни, — отметил руководитель анестезиологической службы Кирилл Грязнов.

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