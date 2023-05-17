В Новосибирском зоопарке родились шестеро полярных волчат

Малыши любят побаловаться друг с другом. Фото: предоставлено автором публикации.
В Новосибирском зоопарке имени Шило родились 6 полярных волчат. Игры мохнатых непосед записала на видео местная блогер Анна Новикова.
Волчата появились на свет меньше месяца назад — 21 апреля. Малыши уже вовсю играют друг с другом, роются в песке и успевают понаблюдать за посетителями зоопарка. Но на лапках пока бегают все-таки неуверенно.
В Новосибирском зоопарке полярных волков привезли из Чехии в декабре 2019 года. Внешне они отличаются от серых: они крупнее, а их шерсть гуще и белого цвета.
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