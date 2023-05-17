В Новосибирске работники строительного магазина кувалдами разбили иностранную технику

Работники лихо раздолбили иностранную технику. Фото: скриншот из видео «АСТ-54 Black».

В Новосибирске сотрудники магазина стройматериалов «Леруа Мерлен» решили самостоятельно «утилизировать» товар кувалдами. Ролик появился в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

— Сотрудники склада «Леруа Мерлен» на Фабричной распаковали новые Karcher из коробки, выставили их в ряд и кувалдой долбят, — сказал очевидец в ролике.

Пока неясно, для чего работники так жестоко обошлись с техникой. Некоторые комментаторы предполагают, что таким образом они утилизируют брак по требованию поставщика.

КП-Новосибирск в магазине не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

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