В Новосибирске работники строительного магазина кувалдами разбили иностранную технику

Работники лихо раздолбили иностранную технику. Фото: скриншот из видео «АСТ-54 Black».
В Новосибирске сотрудники магазина стройматериалов «Леруа Мерлен» решили самостоятельно «утилизировать» товар кувалдами. Ролик появился в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
— Сотрудники склада «Леруа Мерлен» на Фабричной распаковали новые Karcher из коробки, выставили их в ряд и кувалдой долбят, — сказал очевидец в ролике.
Пока неясно, для чего работники так жестоко обошлись с техникой. Некоторые комментаторы предполагают, что таким образом они утилизируют брак по требованию поставщика.
КП-Новосибирск в магазине не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
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