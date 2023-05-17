«Предлагают установить извещатель»: в Новосибирске появились мошенники, прикидывающиеся сотрудниками МЧС

В Новосибирске появились мошенники, прикидывающиеся сотрудниками МЧС. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирске появились мошенники, прикидывающиеся сотрудниками МЧС. Они ходят по квартирам и домам и предлагают людям установить противопожарное оборудование. Разумеется, за отдельную плату.

— Аферисты убеждают доверчивых граждан, в основном пенсионеров, в необходимости покупки автономного пожарного извещателя, цену на который завысили в десятки раз по сравнению со среднерыночной стоимостью. Причем они идут на различные хитрости — предлагают купить с хорошей скидкой по акции, либо бесплатно установить прибор, но с платным его обслуживанием, — рассказали в областном МЧС.

Так, на мошенников уже пожаловались жители дома на улице Барьерная в Советском районе. Там за свои «услуги» мошенники просили от 3 до 9 тысяч рублей. Жаловались на аферистов и жители дома на улице Бориса Богаткова.

В ведомстве еще раз напоминают сибирякам, что сотрудники МЧС не оказывают никаких платных услуг. И если вы подозреваете, что наткнулись на мошенников, то сообщите об этом по телефону доверия МЧС по Новосибирской области 8 (383) 23-99-999.

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