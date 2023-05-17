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НовостиОбщество17 мая 2023 14:15

S7 Airlines запустит прямые авиарейсы из Новосибирска во Владикавказ 4 июня

Полеты будут 2 раза в неделю
Данила ШУЛЯК
Новый маршрут запустят 4 июня.

Новый маршрут запустят 4 июня.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авиакомпания S7 Airlines объявила о новом прямом рейсе из Новосибирска во Владикавказ. Информация об этом появилась в Telegram-канале фирмы.

— С 4 июня мы начинаем выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска во Владикавказ. Полеты будут осуществляться дважды в неделю – по вторникам и воскресеньям. Время в пути составит около 4,5 часов, — уточнили в компании.

Лететь пассажиры будут на Airbus A320neo, оснащенных бизнес и эконом-классами комфортности.

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