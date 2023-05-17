В Новосибирске на День города приготовят 130-килограммовый торт. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске на День города приготовят 130-килограммовый торт. Выходит, что на каждый год существования столицы Сибири придется по килограмму лакомства. Сейчас мэрия города предлагает кондитерам поучаствовать в приготовлении десерта-гиганта.

— Потенциальным участникам предлагается приготовить свою часть торта размером формата А4 и весом от 1, 5 кг. Начинка может быть любой, — сообщили в муниципалитете.

Новосибирцев приглашают отведать лакомство: в среду, 24 мая, с полудня до трех часов дня в торговом центре «Сан Сити».

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