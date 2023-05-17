В Новосибирской области за 5 лет количество инфарктов увеличилось на 35%

Новосибирцы все чаще страдают болезнями сердца. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области за пять лет количество инфарктов выросло на 35%. Информация об этом появилась на сайте Минздрава региона в среду, 17 мая.

С докладом на пресс-конференции выступила замминистра здравоохранения Новосибирской области Оксана Дуничева. По статистике эксперта, также на 24,4% увеличилось количество инсультов. На 18% возросло количество болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением.

При этом в Новосибирской области снижается смертность от болезней системы кровообращения. В 2022 году этот показатель на 15% ниже, чем в предыдущем.

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