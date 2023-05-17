В Новосибирске раскрыли зарплату самых богатых директоров школ

В мэрии Новосибирска опубликовали данные о среднемесячной зарплате директоров школы за 2022 год.
Фото: Даниил ОПАРИН
В мэрии Новосибирска опубликовали данные о среднемесячной зарплате директоров школы за 2022 год. Так, в четырех районах города директора зарабатывают больше 100 тысяч рублей.
Так, в Ленинском районе самой высокооплачиваемой стала директор гимназии № 17 — она зарабатывает около 123 тысяч рублей в месяц. В Кировском района выше всех зарплата у директора школы № 217 — она зарабатывает около 132 тысяч в месяц.
В Дзержинском районе самым высокооплачиваемым руководителем стала директор гимназии № 15 — она получает в среднем 111 тысяч рублей. В Калининском районе больше всего зарабатывает директор лицея № 81 — 121 тысяча рублей.
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