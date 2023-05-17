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НовостиОбщество17 мая 2023 12:39

В Новосибирске дачи затопило глиной: видео с улиц, увязших в грязи

В Новосибирске дачи на «Цветущей Плющихе» затопило глиной
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске дачи в садовом товариществе «Цветущая Плющиха» затопило вязкой глиной.

В Новосибирске дачи в садовом товариществе «Цветущая Плющиха» затопило вязкой глиной.

В Новосибирске дачи в садовом товариществе «Цветущая Плющиха» затопило вязкой глиной. На место выехали специалисты регионального минприроды.

— Местные жители утверждают, что территорию территорию затопило глиной из-за расположенного вблизи снегоотвала. Кроме того, все стекает по рельефу местности в реку, — сообщили в министерстве.

Сегодня в садовом товариществе побывал старший госинспектор отдела оперативного реагирования минприроды, завтра специалисты планируют приехать вновь, чтобы взять пробы воды. Итоги выездов отправят в Роспотребнадзор.

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