«Ее не могут пропустить»: в Новосибирске «скорая помощь» застряла в пробке на Волочаевской

В Новосибирске «скорая помощь» застряла в пробке на улице Волочаевской. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске «скорая помощь» застряла в пробке на улице Волочаевской. Об этом написали в соцсетях очевидцы.

— Машины бы и рады ее пропустить, но дорога узкая, а на обочину ни они, ни сама «скорая» выехать не могут из-за слишком высоких бордюров, — говорит один из автомобилистов, ехавший по встречной полосе.

На кадрах ролика видно, как машина медиков стоит в пробке с включенной сиреной. Несколько легковушек попытались отъехать в сторону, но места для скорой все равно не хватило.

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