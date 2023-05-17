«Ее не могут пропустить»: в Новосибирске «скорая помощь» застряла в пробке на Волочаевской

В Новосибирске «скорая помощь» застряла в пробке на улице Волочаевской.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске «скорая помощь» застряла в пробке на улице Волочаевской. Об этом написали в соцсетях очевидцы.
— Машины бы и рады ее пропустить, но дорога узкая, а на обочину ни они, ни сама «скорая» выехать не могут из-за слишком высоких бордюров, — говорит один из автомобилистов, ехавший по встречной полосе.
На кадрах ролика видно, как машина медиков стоит в пробке с включенной сиреной. Несколько легковушек попытались отъехать в сторону, но места для скорой все равно не хватило.
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