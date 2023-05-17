Сразу в двух районах Новосибирска перекроют и сузят дороги

Движение ограничат из-за ремонта теплотрасс.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Заельцовском и Кировском районах Новосибирска ограничат движение из-за ремонтных работ. Информация об этом появилась на сайте муниципалитета в среду, 17 мая.
— С 18 мая по 15 августа временно перекроют дорогу по улице Дачной — от здания № 40/1 до здания № 21/2. Это связано с реконструкцией теплосети в Заельцовском районе. На это время изменят схему маршрутки № 87, — сообщили в мэрии города.
Также с 16 по 26 мая на 10 метров сузят улицу Немировича-Данченко в районе здания № 137/3 (перекресток ул. Немировича-Данченко и ул. Ватутина).
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