Сразу в двух районах Новосибирска перекроют и сузят дороги

Движение ограничат из-за ремонта теплотрасс. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Заельцовском и Кировском районах Новосибирска ограничат движение из-за ремонтных работ. Информация об этом появилась на сайте муниципалитета в среду, 17 мая.

— С 18 мая по 15 августа временно перекроют дорогу по улице Дачной — от здания № 40/1 до здания № 21/2. Это связано с реконструкцией теплосети в Заельцовском районе. На это время изменят схему маршрутки № 87, — сообщили в мэрии города.

Также с 16 по 26 мая на 10 метров сузят улицу Немировича-Данченко в районе здания № 137/3 (перекресток ул. Немировича-Данченко и ул. Ватутина).

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