В Новосибирске к выходным потеплеет до +22 градусов.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В Новосибирске к выходным потеплеет до +22 градусов. Синоптики обещают сибирякам теплые и сухие выходные.
— В субботу, 20 мая, в Новосибирске температура воздуха ночью составит +4…+6 градусов, днем потеплеет до +20…+22 градусов. Погода будет пасмурной, но без осадков. Ветер будет дуть со средней скоростью 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Как сообщает Гидрометцентр РФ, в воскресенье, 21 мая, температура также поднимется до +21 градуса днем, ночью похолодает до +10 градусов ночью. Осадков синоптики также не обещают.
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