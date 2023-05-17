Рейс Новосибирск-Москва задержали из-за сломавшейся двери самолёта

Пассажиров отправили в Москву резервным бортом. Фото: Западно-Сибирская транспортная транспортная прокуратура

Рейс Новосибирск-Москва пришлось задержать на два часа. Амбулифт, подвозивший к самолёту пассажира с ограниченными возможностями, задел борт. Инцидент случился утром в среду, 17 мая.

- В результате касания поручнем платформы амбулифта допущено повреждение задней левой двери борта самолета, - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Воздушное судно отстранили от полета. 162 пассажира, включая троих детей, отправили в Москву резервным бортом. Задержка составила не более двух часов. Транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту.

Пассажиров отправили в Москву резервным бортом. Фото: Западно-Сибирская транспортная транспортная прокуратура

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