В Новосибирской области начальнику филиала РЖД вынесли приговор за взятку

Суд назначил мужчине условный срок.
Фото: Анастасия ОСИПОВА
Начальника Барабинской станции электроснабжения осудили за получение взятки. Подробности рассказали в региональной транспортной прокуратуре.
- Судом установлено, что в период с 2019 по 2020 гг. подсудимый получил от подрядчика, занимавшегося ремонтом на подведомственных дистанции объектах электроэнергетической инфраструктуры, взятку в размере 150 тысяч рублей за ускорение рассмотрения подчиненными должностному лицу работниками заявок на временное отключение электрооборудования на период проведения работ, - сообщили в ведомстве.
Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере». Суд назначил ему год лишения свободы условно и оштрафовал на 750 тысяч рублей.
Чтобы гарантировать, что штраф точно будет выплачен, суд арестовал машину подсудимого.
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