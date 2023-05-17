В Новосибирской области начальнику филиала РЖД вынесли приговор за взятку

Суд назначил мужчине условный срок. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Начальника Барабинской станции электроснабжения осудили за получение взятки. Подробности рассказали в региональной транспортной прокуратуре.

- Судом установлено, что в период с 2019 по 2020 гг. подсудимый получил от подрядчика, занимавшегося ремонтом на подведомственных дистанции объектах электроэнергетической инфраструктуры, взятку в размере 150 тысяч рублей за ускорение рассмотрения подчиненными должностному лицу работниками заявок на временное отключение электрооборудования на период проведения работ, - сообщили в ведомстве.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере». Суд назначил ему год лишения свободы условно и оштрафовал на 750 тысяч рублей.

Чтобы гарантировать, что штраф точно будет выплачен, суд арестовал машину подсудимого.

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