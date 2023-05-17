Новосибирский Реабилитационный сертификат для бойцов СВО в числе лучших проектов России

Эксперты высоко оценили новосибирский проект поддержки.
Новосибирский Реабилитационный сертификат для участников СВО отнесли к числу лучших региональных проектов. Об этом сообщили в правительстве региона.
Президент России Владимир Путин создал рабочую группу, которая анализировала меры поддержки бойцов в каждом регионе. Эксперты высоко оценили востребованность, охват и практичность новосибирского проекта поддержки.
По сертификату участникам СВО проводят социально-медицинскую реабилитацию, помогают в соцобслуживании и обучают. Кроме этого, бойцам помогают в трудоустройстве и отдыхе.
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