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НовостиОбщество17 мая 2023 9:59

Новосибирский Реабилитационный сертификат для бойцов СВО в числе лучших проектов России

Эксперты проанализировали, как регионы страны помогают участникам спецоперации
Данила ШУЛЯК
Эксперты высоко оценили новосибирский проект поддержки.

Эксперты высоко оценили новосибирский проект поддержки.

Новосибирский Реабилитационный сертификат для участников СВО отнесли к числу лучших региональных проектов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Президент России Владимир Путин создал рабочую группу, которая анализировала меры поддержки бойцов в каждом регионе. Эксперты высоко оценили востребованность, охват и практичность новосибирского проекта поддержки.

По сертификату участникам СВО проводят социально-медицинскую реабилитацию, помогают в соцобслуживании и обучают. Кроме этого, бойцам помогают в трудоустройстве и отдыхе.

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