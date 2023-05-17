Энергетики начали ремонтную программу на теплокамерах в Новосибирске

Капремонт тепловых камер по улицам Кропоткина и Семьи Шамшиных планируют завершить до конца мая. Фото: Пресс-служба СГК

Из-за капремонта тепловых камер на ул. Кропоткина и ул. Семьи Шамшиных энергетикам пришлось временно сузить проезжую часть. В тепловых камерах меняют строительные конструкции, компенсаторы, запорную арматуру. Ремонт планируют завершить до конца мая, - об этом сообщают в официальном телеграмм-канале СГК.

Всего СГК планирует отремонтировать в 2023 году 24 тепловые камеры, которые находятся в критическом состоянии. Они построены вместе с теплосетями в период с 1960-х по 1980-е годы. А теплокамера на перекрестке улиц Костычева и Степная и вовсе построена 70 лет назад. Самыми сложными энергетики называют работы в теплокамерах по улицам Залесского, Связистов, Костычева, Богаткова, Лазурной.

Посмотреть, где и на каком этапе находятся ремонты теплосетей по городу можно на интерактивной карте СГК.

- Капитальному ремонту тепловых камер в этом году энергетическая компания уделяет особое внимание, ведь дефекты в них нередко приводят к массовым отключениям, - отметили в СГК.