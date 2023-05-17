В Новосибирске с 1 июня повысят цены на ритуальные услуги

Цены на услуги по захоронению поднимут с 1 июня.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске повысят тарифы на ритуальные услуги с 1 июня. Документ с этой информацией появился на сайте муниципалитета.
По проекту постановления, рытье могилы и церемония прощания теперь обойдутся в 9,2 тысячи рублей вместо 8,5 тысячи. Цена на цыганское захоронение поднимется с 24,3 до 26,3 тысячи рублей. Также поднимут и стоимость могилы для мусульман — до 10,1 тысячи рублей.
Обустроить семейное захоронение можно будет на 9 тысяч дороже — за 117,4 тысячи рублей.
Новые тарифы начнут работать с 1 июня.
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