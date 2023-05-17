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НовостиПроисшествия17 мая 2023 8:30

Новосибирца обвинили в убийстве соседского кота на Первомайке

В деле разбирается полиция
Данила ШУЛЯК
Полиция проверят инцидент.

Полиция проверят инцидент.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске жители Первомайского района обвиняют соседа в расправе над котом. Во вторник, 16 мая свидетели ужасного инцидента обратились в полицию.

— Сотрудники полиции проводят проверку по этому случаю. Сейчас выясняют все обстоятельства, чтобы принять меры в соответствии с законом, — сообщили КП-Новосибирск в региональном МВД.

По информации очевидцев, мужчина напал на кота с ножом в подъезде многоэтажки.

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