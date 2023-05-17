Новосибирца обвинили в убийстве соседского кота на Первомайке

Полиция проверят инцидент.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске жители Первомайского района обвиняют соседа в расправе над котом. Во вторник, 16 мая свидетели ужасного инцидента обратились в полицию.
— Сотрудники полиции проводят проверку по этому случаю. Сейчас выясняют все обстоятельства, чтобы принять меры в соответствии с законом, — сообщили КП-Новосибирск в региональном МВД.
По информации очевидцев, мужчина напал на кота с ножом в подъезде многоэтажки.
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