Новосибирца обвинили в убийстве соседского кота на Первомайке

Полиция проверят инцидент. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске жители Первомайского района обвиняют соседа в расправе над котом. Во вторник, 16 мая свидетели ужасного инцидента обратились в полицию.

— Сотрудники полиции проводят проверку по этому случаю. Сейчас выясняют все обстоятельства, чтобы принять меры в соответствии с законом, — сообщили КП-Новосибирск в региональном МВД.

По информации очевидцев, мужчина напал на кота с ножом в подъезде многоэтажки.

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