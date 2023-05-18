Первокурсник из Новосибирска стал Чемпионом мира по тайскому боксу

Первокурсник стал Чемпионом мира по тайскому боксу среди молодежи до 23 лет. Фото: Пресс-служба НГУ

Студент экономического факультета НГУ Александр Ульяницкий взял «золото» Чемпионата мира по тайскому боксу среди молодежи до 23 лет. В финале 8 мая сибиряк одержал победу над спортсменом из ОАЭ в весе до 75 кг. Всего в Чемпионате участвовали 564 спортсмена из 102 стран мира.

Александр занимается тайским боксом уже 6 лет, спортсмен завоевывал призовые места на Чемпионате России.

- Совмещать учебу и спорт очень непросто. Порой я надолго выпадаю из учебного процесса и приходится много работать, чтобы наверстать пропущенное. Пока я выезжаю на соревнования, мои одногруппники уходят в учебном процессе далеко вперед, иногда бывает очень нелегко их догонять. Я очень благодарен всем, кто относится с пониманием к моей ситуации – нашему ректору, декану, его заместителям, преподавателям. Понимаю, что отлынивать от учебы не получится, поэтому стараюсь готовиться к зачётам и экзаменам добросовестно, но зачастую для этого мне нужна определенная отсрочка. Я рад что мне идут навстречу и это вдохновляет на дальнейшие победы, – сообщил пресс-службе НГУ Александр Ульяницкий.

Новосибирские спортсмены в составе Сборной России по тайскому боксу завоевали три медали, в том числе одно «золото» в чемпионате среди молодежи до 23 лет. «Серебро» завоевал молодой новосибирец Сергей Соловьев в поединке молодежи до 67 кг. Среди взрослых спортсменов отличился инструктор регионального центра спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва Овсеп Асланян, он выиграл «серебро» в весе 51 кг.

Турнир завершился победой Сборной России, всего спортсмены завоевали 26 медалей взрослого и молодежного чемпионатов.

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