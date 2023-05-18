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НовостиОбщество18 мая 2023 1:06

Первокурсник из Новосибирска стал Чемпионом мира по тайскому боксу

Сборная России по тайскому боксу выиграла Чемпионат мира
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Первокурсник стал Чемпионом мира по тайскому боксу среди молодежи до 23 лет. Фото: Пресс-служба НГУ

Первокурсник стал Чемпионом мира по тайскому боксу среди молодежи до 23 лет. Фото: Пресс-служба НГУ

Студент экономического факультета НГУ Александр Ульяницкий взял «золото» Чемпионата мира по тайскому боксу среди молодежи до 23 лет. В финале 8 мая сибиряк одержал победу над спортсменом из ОАЭ в весе до 75 кг. Всего в Чемпионате участвовали 564 спортсмена из 102 стран мира.

Александр занимается тайским боксом уже 6 лет, спортсмен завоевывал призовые места на Чемпионате России.

- Совмещать учебу и спорт очень непросто. Порой я надолго выпадаю из учебного процесса и приходится много работать, чтобы наверстать пропущенное. Пока я выезжаю на соревнования, мои одногруппники уходят в учебном процессе далеко вперед, иногда бывает очень нелегко их догонять. Я очень благодарен всем, кто относится с пониманием к моей ситуации – нашему ректору, декану, его заместителям, преподавателям. Понимаю, что отлынивать от учебы не получится, поэтому стараюсь готовиться к зачётам и экзаменам добросовестно, но зачастую для этого мне нужна определенная отсрочка. Я рад что мне идут навстречу и это вдохновляет на дальнейшие победы, – сообщил пресс-службе НГУ Александр Ульяницкий.

Новосибирские спортсмены в составе Сборной России по тайскому боксу завоевали три медали, в том числе одно «золото» в чемпионате среди молодежи до 23 лет. «Серебро» завоевал молодой новосибирец Сергей Соловьев в поединке молодежи до 67 кг. Среди взрослых спортсменов отличился инструктор регионального центра спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва Овсеп Асланян, он выиграл «серебро» в весе 51 кг.

Турнир завершился победой Сборной России, всего спортсмены завоевали 26 медалей взрослого и молодежного чемпионатов.

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