«Может она постирать забрала?»: в Новосибирске пенсионерка стащила подушки с лавочки у магазина

Симпатичные подушки приглянулись пенсионерке. Фото: стоп-кадр из видео Дарьи

В новосибирском Академгородке пожилая женщина стащила подушки с лавочки, расположенной у магазина одежды. Поступок пенсионерки попал на камеру видеонаблюдения. Об этом КП-Новосибирск сообщила местная жительница по имени Дарья.

Инцидент произошел на улице Вяземской во вторник, 16 мая.

− Это наш магазин. Заявление в полицию не писали. Не будем из-за подушек на бабулю жаловаться, − отметила в беседе с КП-Новосибирск Дарья.

Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, женщина проходила мимо магазина. Внезапно ее взгляд упал на подушки, лежащие на лавочке для красоты. Пенсионерка подошла к ним, внимательно осмотрела. Потом зашла в сам магазин, а на обратном пути прихватила элементы декора, засунув их в свою сумку.

В комментариях интернет-пользователи бурно отреагировали на увиденное.

− Может она забрала постирать? Бабушки они такие, − пошутил один из местных жителей.

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