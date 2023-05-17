300-летний артефакт нашли на месте старого Бердска в Новосибирской области. Фото: «ТЕРРИТОРИЯ СИБИРИ: туризм-экскурсии-путешествия» во «ВКонтакте».

В Новосибирской области на месте старого Бердска нашли старинный артефакт. Обнаружили удивительную 300-летнюю находку туристы при разведке территории. Об этом сообщили в группе «ТЕРРИТОРИЯ СИБИРИ: туризм-экскурсии-путешествия» во «ВКонтакте».

– Это ядро от пушки-пищали, которые стояли на вооружении в Бердском остроге - оборонительной крепости, ставшей началом поселения, превратившегося в город Бердск, – уточнили в паблике.

Уровень воды в этом месте падает каждую весну. Всего пару недель до половодья на поверхности показываются остатки старого города. Там можно увидеть все, что осталось от предметов быта, домов, развалы печей. У посетителей есть возможность прикоснуться к 250-летней истории города до его затопления. В зону затопления он попал во время строительства Обского водохранилища.

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