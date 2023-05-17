В Новосибирской области назначили пенсии и меры соцподдержки более 500 гражданам, прибывшим с новых территорий

Переселенцы обратились в клиентские службы регионального Отделения СФР, чтобы оформить выплаты. Фото: Даниил ОПАРИН

Более 500 гражданам, прибывшим в Новосибирскую область с новых территорий, назначили пенсии и меры соцподдержки. Об этом сообщили в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону.

В Новосибирскую область приехали 512 переселенцев из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Они обратились в клиентские службы регионального Отделения СФР, чтобы оформить выплаты.

− С 1 марта жителям новых регионов стали доступны пенсии, меры поддержки и выплаты по социальному страхованию, назначаемые в соответствии с российским законодательством. Это − страховая пенсия, больничные, пособия на детей, а также различные выплаты инвалидам, ветеранам и участникам боевых действий, − напомнили в пресс-службе СФР.

Заявления можно подать через клиентские службы СФР и МФЦ по месту жительства. Также есть возможность оформить выплаты через портал Госуслуг. Необходимые документы личного хранения при этом предоставляются в клиентскую службу Фонда.

Для получения выплат и мер соцподдержки требуется выполнение двух обязательных условий. Во-первых, человек должен был постоянно проживать на территории новых регионов на момент их вхождения в состав России. Во-вторых, он должен оформить гражданство РФ.

В случае утери документов, подтверждающих право на соцобеспечение, на помощь придут межведомственные комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав в новых субъектах РФ.

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