В Новосибирске река Тула покрылась зловонной пеной

Зловонную пену заметили в районе Совсибири. Фото: стоп-кадр из видео / Минприроды НСО
На реке Тула в Новосибирске образовалась странная пена, от которой исходит неприятный запах. На это обратили внимание местные жители.
Зловонную пену заметили в районе Совсибири. Ситуацией заинтересовались представители Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
− На месте работает старший государственный инспектор отдела оперативного реагирования министерства. Проводится выездное обследование территории в рамках контрольно-надзорных мероприятий, − сообщили в Минприроды.
Ранее новосибирцы уже жаловались на загрязнение реки Тула. Было установлено, что туда сливают сточные воды.
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