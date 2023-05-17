«На теле появились кровоподтеки»: в Новосибирске сдают кровь 10-летнему мальчику, попавшему в больницу с острым лейкозом

Новосибирцы массово сдают кровь для школьника. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новосибирцы массово сдают кровь для четвероклассника с острым лейкозом. 10-летний Кирилл Иванов рос крепким, здоровым парнем. Занимался плаваньем, на выходных ходил в тренажерный зал. О болезни родители мальчика узнали случайно. Сын сдал анализы перед соревнованиями и врачи забили тревогу.

- Врач посмотрел анализы сына и сказал, что нужно показаться гематологу. Кирилл еще раз сдал кровь, показали педиатру, нам сказали лечь в больницу. Это было 11 мая. 12 мая хотели ехать на госпитализацию. В ночь с 11 на 12 у него появляются на теле кровоподтеки, кровь идет из носа и во рту тоже появилась, - рассказал КП-Новосибирск Вячеслав, отец ребенка.

Кирилла забрали на скорой и отвезли в больницу. Как рассказал отец мальчика, у школьника в крови почти не было тромбоцитов, из-за этого она плохо сворачивалась.

- Нужна была кровь, и поэтому мы кинули клич по социальным сетям. Я даже не думал, что так много людей отзовется и придет на помощь. Сегодня со мной связалась заведующая Центра Переливания крови. Она просит немного остановиться, запас крови и тромбомассы сейчас очень большой, она уверила меня, что Кирилл будет обеспечен всем необходимым биоматериалом до конца лечения, - говорит мужчина. – Теперь, если кто-то хочет нам помочь, то нужно записываться на осень и зиму.

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