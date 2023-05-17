В Новосибирске старшая по дому разнимала драку двух водителей арматурой. Фото: "АСТ-54" // стоп-кадр.

В Новосибирске на Чемской, 24 подрались два водителя. Конфликт сняли на видео очевидцы. В потасовку, по их словам, вмешалась и старшая по дому. Женщина взяла арматуру и колотила ей одного из участников конфликта.

– Старшая по дому и её родственник охаживают арматурой и костылём одного из участников драки. Может парень, которого здесь забивают, увидит и обратится, куда нужно, – написали очевидцы в группе «АСТ-54».

Инцидент КП-Новосибирск прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

– В полицию заявлений пока не поступало. Выявленный факт зарегистрирован, начата проверка, – сообщили в пресс-службе полиции.

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