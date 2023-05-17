Губернатор Андрей Травников поручил помочь новосибирским инноваторам с осуществлением трансфера технологий

Конкурс на предоставление субсидий инноваторам показал положительную динамику. Фото: правительство НСО

Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области объявило прием заявок от инновационных компаний для участия в конкурсе на предоставление субсидий на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий. В 2023 году решением губернатора НСО Андрея Травникова объем средств на эти цели увеличили до 170 миллионов рублей.

Конкурс на предоставление субсидий инноваторам показал положительную динамику, подчеркнул глава министерства науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.

− В 2022 году было поддержано 28 проектов на сумму 65,5 млн рублей. По условиям конкурса, компании получают субсидии из бюджета при условии софинансирования в таком же объеме своих проектов по выпуску инновационной продукции. Анализ деятельности предприятий – получателей субсидий, проведенный в 2022 году, показал рост налоговых отчислений компаний в консолидированный бюджет Новосибирской области примерно в 1,8 раза, что свидетельствует о положительной динамике их развития, − подчеркнул министр.

Заявки принимают от юридических лиц. Субсидии будут предоставлять в том числе на выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия.

Объем субсидий для компаний-участников Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра мирового уровня (СиббиоНОЦ) может составить до 10 миллионов рублей. Это позволит инновационным компаниям воплотить в жизнь капиталоемкие и высокоэффективные, прибыльные проекты.

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