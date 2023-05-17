Эксперты назвали среднюю предлагаемую зарплату в Новосибирской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стала известна средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области в апреле 2023 года. Сумму установили эксперты hh.ru, проанализировав свыше 30,2 тысячи вакансий, открытых в регионе.

– Средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области по итогам апреля 2023 года составила 53 055 руб., это на 5 606 руб. больше, чем в марте, – сообщают аналитика hh.ru.

В целом по СФО средняя предлагаемая зарплата составляет 67 027 руб. А по России – 57 878 руб.

Самую привлекательную зарплату готовы платить специалистам по инвестициям, консалтингу и стратегии. Речь о 85 434 руб. Чуть меньше предлагают представителям высшего и среднего менеджмента. Им готовы платить 84 097 руб. Медикам еще меньше – 68 141 руб. В пятерке лидеров по зарплатам в НСО оказались работники автобизнеса и сферы транспорта и логистики. Первым предлагают 67 539 руб., вторым – 61 667 руб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber