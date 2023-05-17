«Ушла из дома и не вернулась»: новосибирцев подключили к поискам 15-летней девочки из соседнего региона

В Новосибирске ищут 15-летнюю девочку-подростка из Кузбасса. Фото: ГУ МВД Кузбасса.

Жителей Новосибирска просят помощь в поиске без вести пропавшей Елизаветы Вершининой. 15-летняя жительница Кузбасса исчезла накануне. Ее мать обратилась в межмуниципальный отдел МВД России «Юргинский».

– Женщина сообщила, что ее 15-летняя дочь, Вершинина Елизавета Александровна, ушла из дома и не вернулась. Сотрудниками полиции незамедлительно организованы поисковые мероприятия. По имеющейся информации, школьница может находиться в Новосибирске, – сообщает ГУ МВД по Кемеровской области-Кузбассу.

В полиции назвали приметы пропавшей девочки: рост примерно 160 см, серо-голубые глаза, светло-русые волосы. Одета школьница была в белую кофту и черные брюки.

Если вы знаете о местонахождении школьницы, позвоните по номерам: 8-(384-51)-6-66-21 либо 02 (с мобильного - 102). Анонимность гарантирована.

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