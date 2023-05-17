В Новосибирске за 17,9 миллиона отремонтируют объект культурного наследия на улице Достоевского

Рабочим предстоит выполнить капитальный ремонт фасада и подвальных помещений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Объект культурного наследия, расположенный по адресу улица Достоевского, 14, отремонтируют в Новосибирске. Информация размещена на портале госзакупок.

Речь идет о жилом шестиэтажном доме, построенном в 1955 году. По информации Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области, здание представляет интерес как образец жилой архитектуры послевоенного времени. Выполнено оно в стилистике неоклассицизма.

Рабочим предстоит выполнить капитальный ремонт фасада, а также подвальных помещений.

Начальная цена контракта составляет 17,9 миллиона рублей. Заявки принимают до 24 мая 2023 года.

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