В Новосибирске за 17,9 миллиона отремонтируют объект культурного наследия на улице Достоевского

Рабочим предстоит выполнить капитальный ремонт фасада и подвальных помещений.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Объект культурного наследия, расположенный по адресу улица Достоевского, 14, отремонтируют в Новосибирске. Информация размещена на портале госзакупок.
Речь идет о жилом шестиэтажном доме, построенном в 1955 году. По информации Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области, здание представляет интерес как образец жилой архитектуры послевоенного времени. Выполнено оно в стилистике неоклассицизма.
Рабочим предстоит выполнить капитальный ремонт фасада, а также подвальных помещений.
Начальная цена контракта составляет 17,9 миллиона рублей. Заявки принимают до 24 мая 2023 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер