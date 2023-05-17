В Новосибирске мужчина не пускал сестру в квартиру, которая досталась в наследство от бабушки

Сибиряк не отдавал сестре ключи от квартиры. Фото: ГУ ФССП по НСО

В Новосибирске 59-летний мужчина не хотел пускать сестру в квартиру, которая досталась им в наследство от бабушки. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.

Сибиряк не отдавал сестре ключи от квартиры. Кроме того, он отказывался идти с ней на контакт.

В дело пришлось вмешаться судебным приставам.

− Судебный пристав-исполнитель предупредила должника о наступлении ответственности и денежном взыскании в виде исполнительского сбора. В установленный добровольный срок для исполнения судебного решения 59-летний должник в присутствии судебного пристава передал ключи сестре, − отметили в публикации.

В итоге женщина смогла вселиться в квартиру.

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