В Заельцовском районе Новосибирска ликвидировали свалку строительных отходов

Свалку строительных отходов ликвидировали в Заельцовском районе Новосибирска. Фото: прокуратура НСО
Свалку строительных отходов ликвидировали в Заельцовском районе Новосибирска. Она располагалась на пересечении улиц Кедровой и Утренней.
Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, стихийная свалка образовалась в процессе реконструкции автодороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
− И.о. прокурора Заельцовского района Новосибирска Дмитрий Косенко внес представление директору МКУ Новосибирска «Управление дорожного хозяйства», по результатам рассмотрения которого свалка строительных отходов ликвидирована, − говорится в публикации.
Во вторник, 16 мая, землю начали рекультивировать. Ход работ находится под контролем у прокуратуры.
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