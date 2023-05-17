В Заельцовском районе Новосибирска ликвидировали свалку строительных отходов

Свалку строительных отходов ликвидировали в Заельцовском районе Новосибирска. Фото: прокуратура НСО

Свалку строительных отходов ликвидировали в Заельцовском районе Новосибирска. Она располагалась на пересечении улиц Кедровой и Утренней.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, стихийная свалка образовалась в процессе реконструкции автодороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

− И.о. прокурора Заельцовского района Новосибирска Дмитрий Косенко внес представление директору МКУ Новосибирска «Управление дорожного хозяйства», по результатам рассмотрения которого свалка строительных отходов ликвидирована, − говорится в публикации.

Во вторник, 16 мая, землю начали рекультивировать. Ход работ находится под контролем у прокуратуры.

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