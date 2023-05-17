ВТБ запустил дистанционную ипотеку на вторичное жилье

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ВТБ упростил процесс получения ипотеки на вторичное жилье. Клиентам, получившим усиленную квалифицированную подпись (УКЭП) в банке, больше не требуется устанавливать свою личность в офисе агентства недвижимости - это происходит сразу при выпуске УКЭП. В результате оформить жилищный кредит в любом удобном месте (без привязки к офису агентства недвижимости или банка) могут все потенциальные заемщики банка. Оформление документов в Росреестре также проходит дистанционно.

- Для ВТБ одна из важнейших задач развития ипотеки - максимальная цифровизация всех процессов. Еще во время пандемии мы первыми вывели на рынок онлайн-кредиты на покупку квартир в новостройках, а сейчас предлагаем оформить цифровую ипотеку при сделках на вторичном рынке или рефинансировании. При современном темпе жизни заемщикам важно мгновенно узнавать о решении банка и оперативно получать кредит, чтобы затем сосредоточиться на поиске объекта, а затем - обустройстве на новом месте. Особенно важна скорость сделки при покупке объектов на вторичном рынке, так как в таких операциях участвуют сразу несколько сторон - продавцы, покупатели, риелторы, банки, - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

По итогам четырех месяцев 2023 года порядка 63,3 тыс. клиентов получили в банке ипотеку объемом 321 млрд рублей. Основным спросом в январе-апреле пользовались стандартные ипотечные программы, по которым заемщики приобретают в основном вторичное жилье - на них пришлось около 56% сделок.