Представляются инспекторами по пожарной безопасности: в Новосибирске активизировались мошенники

Лжеинспекторы ходят по квартирам и предлагают свои услуги. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

Жителей Новосибирска предупредили о том, что по квартирам начали ходить мошенники. Молодые люди представляются инспекторами по пожарной безопасности, сообщили в группе «АСТ-54».

Подозрительных парней запечатлела камера в доме по адресу улица Бориса Богаткова, 268 в Дзержинском районе. На запись попали четыре человека, но в подъезд заходили только два из них.

Один из лжеинспекторов был одет в официальный костюм и имел при себе планшет для бумаг. На втором была спортивная одежда.

В комментариях новосибирцы отметили, что видели этих парней и по другим адресам.

− Они же ходили на Плехановском, предлагали огнетушители, − рассказала одна из местных жительниц.

Горожане вспомнили трагическую историю с обрушением пятиэтажки на Линейной, 39. Напомним, после визита лжегазовщиков в доме взорвался газ.

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