В Новосибирскую область придут заморозки до -6 градусов

Минусовые температуры установятся в регионе как минимум до 19 мая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики предупредили жителей Новосибирской области о заморозках до -6 градусов. Минусовые температуры установятся в регионе как минимум до 19 мая.

Предупреждение появилось на сайте Западно-Сибирского УГМС.

− 17-19.05 на большей части территории ожидаются заморозки до -1,-6 градусов, − говорится в разделе предупреждений об опасных и неблагоприятных агрометеорологических явлениях.

Так, ночью в четверг прогнозируют 0…+5, местами заморозки до -6. Днем воздух может прогреться до +18 градусов. Осадков не прогнозируют.

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