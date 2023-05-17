Пробки в 6 баллов сковали Новосибирск утром 17 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в 6 баллов затруднили проезд по Новосибирску утром 17 мая. Рассказываем, где самые сильные заторы.

По данным «2ГИС», ДТП и жуткая пробка на площади Труда. Не проехать по проезду Энергетиков, улицам Станционной, Широкой, Станиславского, Ватутина и Котовского. ДТП и пробки на Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, не проехать по Троллейной, Титова. Затор на Октябрьском мосту.

На правобережье затор на Большевистской, Никитина и Кирова.

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