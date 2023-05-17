«Занервничал при виде полиции»: в Новосибирске закладчика с наркотиками поймали на железнодорожных путях

В Новосибирской области на станции Инская транспортные полицейские задержали курьера с крупной партией наркотиков. Фото: УТ МВД по СФО

В Новосибирской области на станции Инская транспортные полицейские задержали курьера с крупной партией наркотиков. Мужчина привлек внимание своим подозрительным поведением.

— Полицейские заметили около железнодорожных путей заметили мужчину, который вел себя подозрительно и при виде полицейских стал заметно нервничать. Транспортные полицейские задержали 35-летнего местного жителя и в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли у него 8 свертков с порошкообразным веществом, — сообщили в УТ МВД по СФО.

Позже выяснилось, что изъятое вещество — это наркотики. Позже полицейские нашли еще несколько тайников на территории региона, где хранилось еще 7 закладок.

Против мужчины возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. За это ему может грозить до 20 лет колонии. Сейчас закладчик находится в СИЗО.

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