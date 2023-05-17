В Новосибирской области во второй половине мая ожидается заморозки и жара до +25 градусов

В Новосибирской области во второй половине мая погода будет преподносить сюрпризы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирской области во второй половине мая погода будет преподносить сюрпризы. Из гардероба придется достать и куртки и солнечные очки.
Как сообщает сервис world-weather. Ru, в среду, 17 мая температура воздуха составит +9 градусов днем, +6 градусов ночью. В четверг, 18 мая, днем потеплеет до +12 градусов, а ночью похолодает до +2 градусов.
К концу июня температура воздуха в Новосибирске поднимется до +16…+25 градусов. Потепление к концу месяца обещают и синоптики Яндекс. Погоды. Они обещают сибирякам температуру до +18 градусов.
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