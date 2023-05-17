В ТЦ Новосибирска проведут бесплатный скрининг и консультации врачей

В ТЦ пройдут бесплатные скрининг и консультации врачей для людей, страдающих гипертонией. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В новосибирских торговых центрах 17 мая пройдут бесплатные скрининг и консультации врачей для людей, страдающих гипертонией. В областном минздраве рассказали, куда и во сколько могут прийти горожане, чтобы обследоваться.

— Акция пройдет во Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. По данным ВОЗ, ею страдает пятая часть взрослого населения, 40% гипертоников не знает о своем заболевании, — сообщили в минздраве.

С четырех до восьми вечера прийти можно будет в ТЦ «Континент» на улице Троллейная, 130а, в ТЦ «Континент» на Гусинобродском шоссе, 20, ТРК «Ройял Парк» на Красном проспекте, 101 и в ТРЦ «Сибирский Молл» на улице Фрунзе, 238.

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