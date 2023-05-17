«Платили за квартиру наркотиками»: в Новосибирске полиция накрыла наркопритон

В Новосибирске полиция накрыла наркопритон. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске полиция накрыла наркопритон. Располагался он в обычной квартире на улице Индустриальной Дзержинского района.

— Четверо мужчин в возрасте от 31 года до 47 лет употребляли наркотики в квартире дома по улице Индустриальной. Правоохранители выяснили, что квартиру наркоманам предоставляли жившие там 44-летний мужчина и 29-летняя раннее неоднократно судимая женщина. Их задержали в апреле этого года, — сообщили в областном МВД.

Позже полицейские выяснили, что посетители наркопритона «расплачивались» с собственниками квартиры, отдавая им часть запрещенных веществ. Во время обыска в квартире изъяли оборудование для употребления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 232 УК РФ «Содержание наркопритона группой лиц по предварительному сговору». Сейчас задержанные находятся в СИЗО. Им грозит от двух до шести лет колонии.

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