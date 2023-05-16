Бойца батальона «Вега» похоронили в Новосибирской области

С сибиряком простились в Искитиме. Фото: https://vk.com/iskitim_nso.

В Искитиме Новосибирской области простились с Сергеем Гордеевым — бойцом «Веги», погибшим на СВО. Информацию об этом сообщили в администрации города во вторник, 16 мая.

Сергею было 43 года. Он служил в спецназе и участвовал в боевых действиях в Чечне, признан ветераном. С 13 лет сибиряк занимался боксом, был КМС. Спортсмен даже оказывал спонсорскую помощь развитию детского бокса в Искитиме.

Он ушел добровольцем защищать Родину в ноябре 2022 года. Героя посмертно наградили Орденом Мужества.

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