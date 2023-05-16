«Две операции из-за неверного диагноза»: жительница Новосибирской области пожаловалась Бастрыкину на лечение ее годовалой дочери

Жительница Новосибирской области пожаловалась главе СКР Александру Бастрыкину на лечение ее годовалой дочери. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Новосибирской области пожаловалась главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на лечение ее годовалой дочери. По словам сибирячки, ребенку поставили неверный диагноз, который повлек неправильное лечение.

— Жительница Новосибирской области рассказала о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее ребенку. В 2021 году дочери после рождения поставили диагноз, который в итоге не нашел своего подтверждения. Однако из-за допущенной, по мнению женщины, врачебной ошибки, девочке были проведены две операции, — сообщили в СКР.

В областном Следственном комитете по данному факту проводится проверка, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Глава СКР поручил представить ему подробный доклад о ситуации и принятых для ее решения мерах.

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