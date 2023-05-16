Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 16:44

«Две операции из-за неверного диагноза»: жительница Новосибирской области пожаловалась Бастрыкину на лечение ее годовалой дочери

Жительница Новосибирской области пожаловалась Бастрыкину на лечение ее годовалой дочери
Галина СИМОНОВА
Жительница Новосибирской области пожаловалась главе СКР Александру Бастрыкину на лечение ее годовалой дочери.

Жительница Новосибирской области пожаловалась главе СКР Александру Бастрыкину на лечение ее годовалой дочери.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Новосибирской области пожаловалась главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на лечение ее годовалой дочери. По словам сибирячки, ребенку поставили неверный диагноз, который повлек неправильное лечение.

— Жительница Новосибирской области рассказала о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее ребенку. В 2021 году дочери после рождения поставили диагноз, который в итоге не нашел своего подтверждения. Однако из-за допущенной, по мнению женщины, врачебной ошибки, девочке были проведены две операции, — сообщили в СКР.

В областном Следственном комитете по данному факту проводится проверка, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Глава СКР поручил представить ему подробный доклад о ситуации и принятых для ее решения мерах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber