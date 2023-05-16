«Шантажировал интимными фото»: в Новосибирске директор магазина присвоила более 300 тысяч рублей из-за альфонса

Подсудимая подделывала возврат товара в бухучете и брала деньги из кассы. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Новосибирске суд пожалел экс-директора магазина сумок, которая присвоила более 363 тысяч рублей. Подсудимая призналась – пошла на преступление якобы из-за шантажа со стороны бывшего парня.

Скандал случился в магазине сумок в одном из ТЦ. По данным следствия, с января по июль 2022 года администратор-товаровед похищала деньги с помощью фиктивных возвратов за товар. В качестве подставных покупателей использовала паспортные данные бывших и действующих продавцов, охранников, кассиров. Всего женщина совершила 32 фиктивных возврата денег с общим ущербом более 363 тысяч рублей.

- Подсудимая скидывала похищенные средства на банковский счет бывшего молодого человека. На допросе молодой человек пояснил, что подсудимая якобы проспорила ему полмиллиона рублей. В его отношении ведется отдельное расследование по признакам статьи о вымогательстве под угрозой публикаций фото личного характера в интернете, – сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов.

Бывшим любовником 41-летней женщины оказался 32-летний грузчик-продавец из сети минимаркетов. В июле жертва альфонса решила уволиться с работы и забрала с собой еще 300 тысяч рублей из сейфа. Служебная проверка выявила фиктивные возвраты, женщина сразу вернула более 300 тысяч.

- Женщина полностью признала вину, дала явку с повинной. Ранее не была судима, характеризуется положительно. Жаловалась, что бывший сожитель вынуждал ее пойти на преступление. Суд назначил ей 2 года и 6 месяцев условно, приговор в законную силу не вступил, – сообщил КП-Новосибирск Виталий Перов.

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