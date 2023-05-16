Владимир Путин провел онлайн-встречу с губернатором Новосибирской области

Андрей Травников доложил президенту об экономике региона. Фото: стоп-кадр видео Kremlin.ru.

Во вторник, 16 мая президент России Владимир Путин обсудил экономику региона с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

— Хочу подтвердить, что в 2023 году ситуация в экономике области по-прежнему стабильна. Отрасли, которые набрали в прошлом году хорошие темпы, продолжают прирастать, — отметил глава региона.

Также Травников заявил о снижении объемов добычи полезных ископаемых в Новосибирской области. При этом отрасль обрабатывающей промышленности растет, считает политик.

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