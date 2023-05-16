В Новосибирской области подешевели водка и селедка

В регионе подешевела селедка.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новосибирскстат опубликовал статистику о колебаниях цен на разные товары в Новосибирской области. Так, согласно данным аналитиков, в регионе подорожали некоторые фрукты и овощи, зато подешевели алкоголь, колбаса и крупы.
Так, за апрель этого года на 0, 2% снизилась цена на продовольственные товары и на столько же выросла цены на непродовольственные. А вот услуги подорожали более значительно — на 1, 3%.
Среди продуктов на 14% выросли цены на свеклу и лимоны, на 7-8% выросла стоимость груш, бананов и репчатого лука. Подорожали также виноград, свежая зелень и белокочанная капуста. А вот помидоры наоборот стали дешевле на 8, 2%.
На 3, 8% подешевели водка, пиво и маргарин. На 5% упала цена копченой колбасы, пельменей, мант и равиолей. На 6, 9% подешевела гречка и на целых 9, 1% — пакетированный чай. Снизилась цена также на рыбное филе и селедку.
В сфере услуг сильнее всего выросли цены в туризме. Так, за месяц билеты на самолет в экономклассе подорожали на 35, 8%, а поездки в плацкарте — на 18, 7%, в купе — на 15, 7%.
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