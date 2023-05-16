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НовостиПроисшествия16 мая 2023 15:02

В Бурятии задержали двух пьяных гонщиц, которые разбили угнанную машину

Парень познакомился с дамами и лишился авто
Данила ШУЛЯК
Девушки угнали Audi и въехали в препятствие. Фото: МВД по Бурятии/Номер один.

Девушки угнали Audi и въехали в препятствие. Фото: МВД по Бурятии/Номер один.

В Улан-Удэ задержали двух пьяных девушек, которые угнали Audi и врезались в препятствие. О случае написала газета «Номер один».

В угнанной иномарке были две девушки — 25 и 15 лет. По данным республиканского МВД, накануне преступницы познакомились с парнем на сайте в интернете. Компания выпивала и поздним вечером разошлась по домам.

Наутро мужчина увидел, что машины на парковке нет, и обратился в полицию.

Пьяные девушки уехали недалеко — врезались в препятствие. Дам доставили в полицию.

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