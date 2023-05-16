«Фанера и нейросети»: жительница Новосибирска о том, как прошел концерт Ольги Бузовой

Наряды посетительницу не сильно впечатлили. Фото: Ольга Платонова/Горсайт.

В минувшую субботу, 13 мая, в ДКЖ Новосибирска прошел концерт Ольги Бузовой. О том, что разочаровало горожан, рассказала Горсайту одна из посетительниц Ольга Платонова.

— В целом, мне понравилось. Были современные фишечки с нейросетью, ими заполняли паузы. Конечно же, всё под «фанеру» – движения, танцы никак не сказывались на дыхании, — вспоминает женщина.

Несмотря на то, что концерт задержали на 25 минут, поклонники не расстроились — хоть и треть зала была пустой. Концертом Ольга осталась довольна.

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