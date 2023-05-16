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НовостиПроисшествия16 мая 2023 14:27

В Новосибирске девочка-подросток пострадала в ДТП с автобусом и троллейбусом

Ее доставили в больницу
Галина СИМОНОВА
В Центральном районе Новосибирска столкнулись автобус и троллейбус.

В Центральном районе Новосибирска столкнулись автобус и троллейбус.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральном районе Новосибирска столкнулись автобус и троллейбус. ДТП случилось вечером во вторник, 16 мая.

— В 16:00 58-летний водитель автобуса ЛиАЗ маршрута 97 ехал по Октябрьской магистрали в сторону Красного проспекта. Напротив дома № 78 на улице Максима Горького он столкнулся с ехавшим в попутную сторону троллейбусом № 5, за рулем которого был 44-летний водитель, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

В автобусе на момент аварии ехали 10 пассажиров, а в троллейбусе — 15. В аварии пострадала 17-летняя пассажирка автобуса, ее доставили в больницу.

На месте работал экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего уточняются.

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