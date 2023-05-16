«Разрыв селезенки и 6 дней реанимации»: в Новосибирске 9-летний мальчик упал с велосипеда

Мальчик упал на ровном месте. Фото: Евгения ГУСЕВА

В начале мая в Новосибирске произошел страшный инцидент — мальчик неудачно упал с велосипеда. Неравнодушная прохожая заметила ребенка, который лежал на лавочке и плакал от боли. Благодаря прохожей его удалось спасти.

— Самое страшное — 6 дней реанимации — мы пережили. Ребра целы, но был разрыв селезенки. Провели операцию. Сейчас предстоит долгое лечение. Сын чувствует себя хорошо, но очень обидно, что вот так упал на ровном месте — не на скорости даже, — рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшего.

Девушка, которая заметила мальчика, вызвала скорую, позвонила маме ребенка и оставалась рядом, пока родители не приехали. Сотрудники ДПС организовали проезд через перекрытые дороги, которые не работали из-за подготовки к праздникам.

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