Новосибирские прокуроры помогают обманутым дольщикам в Дзержинском районе

Долгострои почти готовы. Фото: прокуратура НСО.
Прокуратура Новосибирска помогает обманутым дольщикам, которые купили квартиры в долгострое по улице Есенина. Этом в ведомстве сообщили во вторник, 16 мая.
— В строительство двух проблемных домов вложились 358 человек. Их достраивают с помощью масштабных инвестиционных проектов. Сегодня сотрудник прокуратуры и власти региона проверили ход работ, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Сейчас оба долгостроя почти готовы. Власти и прокуратура обсудили проблемы и сроки, когда дольщики получат обещанные квартиры.
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