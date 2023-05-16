Новосибирская область производит половину всех безалкогольных напитков в СФО

За 3 месяца в НСО произвели 101 миллион литров безалкогольных напитков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирская область стала регионом-лидером по производству безалкогольных напитков в Сибири. Данные опубликовали специалисты Новосибирскстата.

За 3 месяца 2023 года на территории региона произвели 101 миллион литров безалкогольных напитков. Так, всего за 1 квартал этого года на каждого горожанина пришлось по 36 литров морсов, соков и лимонадов. Это на 54% больше, чем за такой же период прошлого года.

По России Новосибирская область заняла 4 место в рейтинге производства напитков.

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